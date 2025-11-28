شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

18 حجم الخط

اجتمع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعائلة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

بيراميدز يجتمع بأسرة رمضان صبحي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الناظر علي قناة النهار أن بيراميدز نفى تمامًا تخليه عن اللاعب خلال الزيارة وأنهم مساندون للاعب في القضيتين محليًّا ودوليًّا.

وأشار إلى أن “عيد" أكد خلال جلسته مع اسرة اللاعب وكابتن اكرامي نجم الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي وشريف إكرامي حارس بيراميدز وشقيق زوجته أن نادي بيراميدز فوض فريق قانوني محلي وأجنبي لمساندة اللاعب في القيضتين التزوير والتلاعب بعينة المنشطات.

أزمات رمضان صبحي

وشهدت مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، تحولًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، بعدما انتقل من دائرة النجومية إلى مواجهة سلسلة من الاتهامات والأزمات.

حبس رمضان صبحي

وخلال أسبوع واحد فقط، تعرض اللاعب لضربتين متتاليتين؛ إذ قررت محكمة جنايات الجيزة حبسه لجلسة 25 نوفمبر في قضية التلاعب بمستندات رسمية، قبل أن يصدر قرار آخر بحبسه حتى جلسة 30 ديسمبر لحين الفصل في القضية.

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

كما أوصت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أمس بإيقافه 4 سنوات، لحين البت النهائي في ملفه.

وكشف مصدر مطلع أن أمام رمضان صبحي خيارًا قانونيًّا أخيرًا قبل تنفيذ عقوبة الإيقاف، وهو الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإيقاف، والذي يوافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.