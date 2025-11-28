الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

رمضان صبحي واكرامي،فيتو
رمضان صبحي واكرامي،فيتو
18 حجم الخط

اجتمع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعائلة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

بيراميدز يجتمع بأسرة رمضان صبحي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الناظر علي قناة النهار أن بيراميدز نفى تمامًا تخليه عن اللاعب خلال الزيارة وأنهم مساندون للاعب في القضيتين محليًّا ودوليًّا.

وأشار إلى أن “عيد" أكد خلال جلسته مع اسرة اللاعب وكابتن اكرامي نجم الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي  وشريف إكرامي حارس بيراميدز وشقيق زوجته أن نادي بيراميدز فوض فريق قانوني محلي وأجنبي لمساندة اللاعب في القيضتين التزوير والتلاعب بعينة المنشطات.

أزمات رمضان صبحي

وشهدت مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، تحولًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، بعدما انتقل من دائرة النجومية إلى مواجهة سلسلة من الاتهامات والأزمات.

 

حبس رمضان صبحي

وخلال أسبوع واحد فقط، تعرض اللاعب لضربتين متتاليتين؛ إذ قررت محكمة جنايات الجيزة حبسه لجلسة 25 نوفمبر في قضية التلاعب بمستندات رسمية، قبل أن يصدر قرار آخر بحبسه حتى جلسة 30 ديسمبر لحين الفصل في القضية.

 

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

كما أوصت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أمس بإيقافه 4 سنوات، لحين البت النهائي في ملفه.

وكشف مصدر مطلع أن أمام رمضان صبحي خيارًا قانونيًّا أخيرًا قبل تنفيذ عقوبة الإيقاف، وهو الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإيقاف، والذي يوافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان صبحي بيراميدز ممدوح عيد أحمد شوبير الناظر أزمات رمضان صبحي حبس رمضان صبحي ايقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

مواد متعلقة

هاني أبو ريدة: بعتز كوني بورسعيدي ومتصالح مع نفسي دون عٌقد

سفيرة مصر في زامبيا تحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز (صور)

بيراميدز يخوض مرانه الأساسي على استاد ليفي موانواسا استعدادا لمواجهة باور ديناموز (صور)

المصري بالزي الأبيض وزيسكو بالبرتقالي قبل مواجهة الكونفدرالية (صور)

سموحة يفوز على غزل المحلة 3-1 ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، مواعيد مباريات كأس السوبر الإماراتي والقطري

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

انخفاض الكندوز وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية