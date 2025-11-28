ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

18 حجم الخط

نجح ستراسبورج الفرنسي في قلب تأخره والفوز بهدفين مقابل هدف، على كريستال بالاس الإنجليزي في مباراة امتازت بالإثارة والندية بين الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي.



مباراة ستراسبورج وكريستال بالاس

وبدأ الضيوف المباراة بقوة وسجلوا هدف التقدم عبر تيريك ميتشل في الدقيقة 35 في الشوط الأول، قبل أن يرد ستراسبورج في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق ايمانويل ايمغا في الدقيقة 53.

ثم خطف سمير ال مورابية هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 77 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

ستراسبورج وكريستال بالاس في جدول الترتيب

هذا الفوز يعزز موقف ستراسبورج في دوري المؤتمر الأوروبي ويزيد من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، بينما يبقى كريستال بالاس في موقف صعب بعد الخسارة.

