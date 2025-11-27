سفيرة مصر في زامبيا تحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز (صور)

18 حجم الخط

حرصت السفيرة ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية في زامبيا، على تحفيز لاعبي نادي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

سفيرة مصر بزامبيا تحفز لاعبي بيراميدز

وأجرت السفيرة مكالمة بالفيديو مع هاني سعيد المدير الرياضي في حضور لاعبي بيراميدز والجهاز الفني وأفراد البعثة، أكدت خلالها على بالغ سعادتها بوجود بعثة بطل أفريقيا في زامبيا، وتمنياتها بأن يستمر الفريق في صدارة مجموعته القارية ويحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات.

أشارت السفيرة خلال المكالمة على سعادتها بالإنجازات الأخيرة التي يحققها نادي بيراميدز مؤخرا وتربعه على عرش الكرة في أفريقيا، مشددة على أن السفارة تدعم الفريق في مهمته القارية بوصفه ممثلا لمصر في القارة السمراء.

وحرص المستشار نادر شبل نائب السفير على إهداء فريق بيراميدز هدية تذكارية من البعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، كما أهدى الكابتن هاني سعيد قميص بيراميدز لنائب السفير.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا عصر الجمعة على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق إقامة البعثة.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

