الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سفيرة مصر في زامبيا تحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز (صور)

مران بيراميدز
مران بيراميدز
18 حجم الخط

حرصت السفيرة ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية في زامبيا، على تحفيز لاعبي نادي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

سفيرة مصر بزامبيا تحفز لاعبي بيراميدز 

وأجرت السفيرة مكالمة بالفيديو مع  هاني سعيد المدير الرياضي في حضور لاعبي بيراميدز والجهاز الفني وأفراد البعثة، أكدت خلالها على بالغ سعادتها بوجود بعثة بطل أفريقيا في زامبيا، وتمنياتها بأن يستمر الفريق في صدارة مجموعته القارية ويحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات.

أشارت السفيرة خلال المكالمة على سعادتها بالإنجازات الأخيرة التي يحققها نادي بيراميدز مؤخرا وتربعه على عرش الكرة في أفريقيا، مشددة على أن السفارة تدعم الفريق في مهمته القارية بوصفه ممثلا لمصر في القارة السمراء.

وحرص المستشار نادر شبل نائب السفير على إهداء فريق بيراميدز هدية تذكارية من البعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، كما أهدى الكابتن هاني سعيد قميص بيراميدز لنائب السفير.

 

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على باور ديناموز  بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا عصر الجمعة على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق إقامة البعثة.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز باور ديناموز سفيرة جمهورية مصر العربية في زامبيا موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يخوض مرانه الأساسي على استاد ليفي موانواسا استعدادا لمواجهة باور ديناموز (صور)

المصري بالزي الأبيض وزيسكو بالبرتقالي قبل مواجهة الكونفدرالية (صور)

سموحة يفوز على غزل المحلة 3-1 ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، مواعيد مباريات كأس السوبر الإماراتي والقطري

كأس مصر، سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية