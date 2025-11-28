ريال بيتيس يفوز على أوتريخت الهولندي 2-1 في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

فاز فريق ريال بيتيس على أوتريخت الهولندي بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

مباراة ريال بيتيس وأوتريخت

احرز ثنائية ريال بيتيس كونشو وعبد الصمد الزلزوني في الدقيقة 42 و50.

وأحرز هدف أوتريخت ميجيل رودريميز في الدقيقة 55

إيسكو يغادر المباراة مصابا

وشهدت المباراة حادثة مؤسفة عندما غادر الإسباني إيسكو لاعب ريال بيتيس الملعب مصابًا بعد تدخل غير مقصود من زميله المغربي سفيان أمرابط.

ووقع الحادث في أول مشاركة لإيسكو كأساسي منذ عودته للمنافسات عندما حاول السيطرة على الكرة قرب حافة منطقة الجزاء، وتصادف مع ركلة غير مقصودة من أمرابط القادم من الخلف.

وحاول إيسكو مواصلة اللعب لكنه اضطر لاحقًا للتوجه إلى خط التماس لتلقي العلاج، قبل أن يُستبدل بالديوسا، وسط قلق الجماهير حول خطورة الإصابة وتأثيرها على ديربي إشبيلية القادم.

سفيان أمرابط يغادر مباراة أوتريخت

من جهته تمكن أمرابط من البقاء على أرضية الملعب لبضع دقائق إضافية، لكنه شعر بالألم وسقط، مما استدعى استبداله أيضًا، ودخل مكانه فورنالس.

وتعرض الدولي المغربي سفيان الكرواني لاعب أوتريخت لإصابة قوية على مستوى الرأس إثر اصطدامه مع حارس مرمى فريقه ما اضطره لمغادرة المباراة بين الشوطين إذ لم يتمكن من إكمال اللقاء.

