هاني أبو ريدة: بعتز كوني بورسعيدي ومتصالح مع نفسي دون عٌقد

18 حجم الخط

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه إنسان بسيط جدا ولديه حب وعشق للناس كبير، وليس لديه أي عقد.

تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال أبو ريدة:"أنا بحب أولادي وأحفادي جدا ولهم الأولوية الكبرى في حياتي لكني مقصر معهم بسبب السفر والاجتماعات".

وتابع:"أنا بعتز إني ابن بورسعيد التي اكتسبت منها صفات كثيرة، وبحب البلد وبفخر كوني بورسعيدي".

من هو هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف” .

المهندس هاني ابو ريدة بدأ رئيسا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991، وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011، وفي 2009 تم انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2006، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر، والإشراف على كأس العالم للأندية 2013 في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.