بيراميدز يخوض مرانه الأساسي على استاد ليفي موانواسا استعدادا لمواجهة باور ديناموز (صور)

خاض فريق نادي بيراميدز مرانه الأساسي في مدينة ندولا بزامبيا، اليوم الخميس، على استاد ليفي موانواسا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تعديل موعد مران بيراميدز

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قام بتعديل مواعيد التدريبات ليخوض بيراميدز مرانه الأساسي على ملعب اللقاء في السادسة من مساء الخميس بدلا من الجمعة، بسبب انشغال الملعب في ذات اليوم بالمواجهة التي تجمع بين النادي المصري ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستمر المران لمدة ساعة على ملعب المباراة حيث حرص المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على النزول بالحمل البدني للعناصر التي خاضت مباراة المقاولون في الدوري، وتجهيز باقي اللاعبين بتدريبات قوية.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا عصر الجمعة على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق إقامة البعثة.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر غلى النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

