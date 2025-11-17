الإثنين 17 نوفمبر 2025
هاني أبو ريدة يهنئ طارق يوسف برئاسة نادي كهرباء طلخا

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بالتهنئة للمحاسب طارق يوسف بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية رئيسًا لنادى كهرباء طلخا للدورة الانتخابية 2025/ 2029، متمنيا له ولجميع أعضاء مجلس إدارة نادي كهرباء طلخا دوام التوفيق والنجاح.

كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الأفريقية

واعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا، استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات المصنفة ضمن الفئة الثالثة الخاصة بـ"كاف" والمعتمدة من قبل "فيفا".


وأعرب الاتحاد الأفريقي فى خطاب رسمي للاتحاد المصرى لكرة القدم عن تقديره للإجراءات المهمة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية والاتحاد المصري لكرة القدم لضمان الامتثال الكامل للوائح، لافتا إلى أن هذا الاعتماد لا يمثل إضافة جديدة فقط إلى قائمة الملاعب المعتمدة في مصر، بل يعكس أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تطوير وتحديث البنية التحتية لكرة القدم داخل البلاد وفي المنطقة الأفريقية الأوسع.

وأكد الاتحاد الأفريقي التزامه بدعم الاتحاد المصري لكرة القدم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتشغيلية للبنية التحتية الرياضية، كما أكد أيضا على استعداده لتقديم المشورة الفنية والدعم التشغيلي والمساعدة التطويرية لأي مشاريع قادمة تهدف إلى تعزيز منشآت كرة القدم والهياكل المرتبطة بها في جميع أنحاء مصر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي سبق وأن اعتمد خمسة ملاعب مصرية مؤهلة لاستضافة المباريات والبطولات الأفريقية وهى استاد القاهرة الدولي، واستاد الدفاع الجوي، واستاد السويس الجديد، واستاد هيئة قناة السويس، واستاد السلام.

