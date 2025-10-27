الإثنين 27 أكتوبر 2025
هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

هاني أبو ريدة، فيتو
رفض هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عرض وزير الشباب والرياضة بصرف مكافآت مالية للاعبي منتخب مصر الأول، بعد نجاحهم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وقال أبو ريدة، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عرض مشكورًا منح مكافأة لمنتخب مصر وفقًا لائحة المكافآت بالوزارة، إلا أن رؤيته كانت توجيه هذه المكافآت لأبطال الألعاب الأخرى، موضحًا أن اتحاد الكرة هو الجهة المنوطة بصرف مكافآت المنتخبات الوطنية.

وأكد أبو ريدة أن هذا القرار لا يعكس أي خلاف مع وزير الرياضة، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود توتر أو تدخل من الوزير في شؤون اتحاد الكرة.

وقال: "الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ووزير الرياضة دائم الدعم والمساندة لاتحاد الكرة، والدليل هو الجلسة الأخيرة التي جمعتنا للحديث عن مستقبل الكرة المصرية."

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاجتماع الأخير بين الطرفين تناول الخطط المستقبلية لجميع المنتخبات الوطنية، من أجل دعمها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات والمنافسات القارية والعالمية التي تخوضها المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

الجريدة الرسمية