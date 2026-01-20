العدل تحدد رسوم التوثيق والشهر الخاص بمركبات النقل السريع

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 16، الصادر في 20 يناير 2026، قرار وزير العدل رقم 7657 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة الرسوم الخاصة بتوثيق وشهر مركبات النقل السريع، تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته.



ونص القرار في مادته الأولى على تحديد قيمة رسوم توثيق وشهر مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (۲۱) من القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤، بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها، بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

ويعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة عام واحد فقط يبدأ من ٢٠٢٦/١/١ وينتهي في 31-12-2026 ثم يعاد النظر في هذه الجداول.

