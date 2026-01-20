الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

العدل تحدد رسوم التوثيق والشهر الخاص بمركبات النقل السريع

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 16، الصادر في 20 يناير 2026، قرار وزير العدل رقم 7657 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة الرسوم الخاصة بتوثيق وشهر مركبات النقل السريع، تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته.


ونص القرار في مادته الأولى على تحديد قيمة رسوم توثيق وشهر مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (۲۱) من القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤، بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها، بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

 

ويعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة عام واحد فقط يبدأ من ٢٠٢٦/١/١ وينتهي في 31-12-2026 ثم يعاد النظر في هذه الجداول.

 

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في التفتيش القضائي وتقييم الأداء

وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتحديث منظومة التقاضي

