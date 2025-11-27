سموحة يفوز على غزل المحلة 3-1 ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، فاز فريق سموحة على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-1 على ملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

مباراة سموحة وغزل المحلة

أحرز ثلاثية فريق سموحة كل من بابي بادجي وخالد الغندور وسمير فكري في الدقائق 11 و50 و73

وأحرز هدف غزل المحلة الوحيد أحمد شوشة في الدقيقة 57 من ضربة جزاء



ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة سموحة ضد غزل المحلة



وأدار لقاء سموحة ضد غزل المحلة في كأس مصر: طارق مجدي (حكمًا للساحة)، محمود ديم وكيرلس نزيه (مساعدَين)، أحمد العباسي (حكمًا رابعًا).



قرعة كأس مصر

وكانت قرعة كأس مصر شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقًا بواقع 21 فريقًا من الدوري الممتاز و11 فريقًا من الدرجة الثانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32



مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

كأس مصر

وفي حال انتهاء أي مباراة من مباريات دور الـ32 بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 2023-2024، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.