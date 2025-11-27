الخميس 27 نوفمبر 2025
إيطاليا تفوز على البرازيل وتحصد المركز الثالث في كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين، حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث في كأس العالم للناشئين بعدما حقق الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 4–2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0–0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.

مباراة البرازيل ضد إيطاليا

وألغى حكم مباراة البرازيل وإيطاليا هدفا أحرزه لاعب السيلساو ورفض احتساب ركلة جزاء لـ الآتزوري.
وسجل منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما هدفا فى الدقيقة 62 عن طريق ضربة رأسية إلا أن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل.

وعاد حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة بعدما أشهر مدرب منتخب البرازيل كأس التحدي ورفض الحكم احتسابها بداعي التسلل للاعب السليساو.

وفي الدقيقة 66 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب إيطاليا بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو بناءا على طلب مدرب الآتزوري عقب سقوط لاعب إيطاليا داخل منطقة الجزاء للبرازيل
 

مباراة البرازيل أمام إيطاليا 

كان المنتخب النمساوي تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

 

كاس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين

 

نهائي كأس العالم للناشئين، ويحتضن ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية "الدوحة"، اليوم الخميس المباراة النهائية في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بين منتخبي البرتغال والنمسا. 

موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد هذه النسخة هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

