دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم علي أولمبياكوس بهاتريك مبابي في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد الإسباني علي نظيره أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أولمبياكوس في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه تشيكينو، ثم نجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق مبابي في الدقائق 22 و24 و29.

تشكيل ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



ويفتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما يغيب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، بعد السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، واكتفا الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

وحصل ريال مدريد على 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.

