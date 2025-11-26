تشابي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لـ ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما يغيب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

تشكيل ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، بعد السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، واكتفا الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وحصل ريال مدريد على 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.