تشابي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لـ ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما يغيب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

تشكيل ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا
 

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، بعد  السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، واكتفا الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وحصل  ريال مدريد على 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.

