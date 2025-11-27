الخميس 27 نوفمبر 2025
الأهلي يستعيد ذكريات التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك (صور)

الأهلي
الأهلي
استعاد النادي الأهلي ذكريات تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020، على حساب الزمالك بنتيجة 2–1، وذلك عبر منشور نشره حساب النادي الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر الأهلي مجموعة من الصور من المباراة التاريخية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وشهدت تسجيل محمد مجدي أفشة هدف الفوز، والذي منح الفريق لقبه التاسع في البطولة القارية.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

