طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبدالله السعيد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي منذ اليوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض  لمواجهة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وجاءت قائمة الزمالك  كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

يذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

