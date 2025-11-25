أول تعليق من الزمالك على مشاركة الدباغ مع منتخب فلسطين رغم السفر لجنوب أفريقيا

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب وهو ما جعلنا نوافق حتى نرى الأشقاء في أفضل المحافل طالما أمكنت المساعدة، كما أن اللاعب لن يتأخر عن بعثة الفريق الأبيض.

عدي الدباغ

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب  ينضم إلى بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي غدًا الأربعاء، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين.

وأوضح عبد الناصر محمد أنه تم وضع برنامج خاص للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله لجنوب أفريقيا وسيكون جاهزًا لخوض مباراة كايزر تشيفز.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

وحجز المنتخب الفلسطيني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الليبي بركلات الترجيح في الملحق المؤهل لدور المجموعات بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

فلسطين تصعد لدور المجموعات بكأس العرب

وبهذا الانتصار، ينضم “الفدائي” رسميًا إلى المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر (المضيف)، تونس، وسوريا، ليكتمل بذلك عقد المجموعة التي تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في النهائيات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح البطولة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير لما تحمله من طابع تنافسي وحماس جماهيري.

