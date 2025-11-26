يوفنتوس يخطف فوزا غاليا من بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

حقق يوفنتوس فوزا صعبا وغاليا على نظيره بودو جليمت، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة يوفنتوس وبودو جليمت

جاءت ثلاثية يوفنتوس عن طريق أوبيندا وماكيني وجوناثان دافيد في الدقائق 48، 59 و1+90.

فيما سجل هدفي بودو جليمت أولي ديدريك وسوندري فيت في الدقائق 27 و87.

تشكيل يوفنتوس أمام بودو جليمت

بيرين، كالولو، كيلي، كوبمينيرز؛ ماكيني، لوكاتيلي، أدزيتش، كامبياسو؛ كونسيساو، ميريتي؛ أوبيندا.

فيما تواجد على مقاعد بدلاء يوفنتوس كل من: دي جريجوريو، فوسكالدو، فلاهوفيتش، كينان يلديز، زيجروفا، كوستيتش، تورام، جواو ماريو، ديفيد، كابال، روحي.

تشكيل بودو جليمت أمام يوفنتوس

هايكين؛ جوفولد، بيورتوفت، أليسامي، بيوركان؛ إيفجين، بيرج، برونستاد فيت؛ ماتا، هوج، بلومبرج.

