قنصل مصر بجنوب أفريقيا يدعم الزمالك في مران اليوم قبل مباراة كايزر تشيفز

حرص عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا على التواجد في استاد بيتر موكابا لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مران اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقام كل من أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، وجون إدوارد المدير الرياضي بالترحيب بالقنصل.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفزز

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

