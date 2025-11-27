كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

18 حجم الخط

كأس مصر، تعادل فريق البنك الأهلي، مع نظيره بورفؤاد، سلبيا في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

بهذه النتيجة يخوض الفريقان شوطين إضافيين لحسم المتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد فى دور الـ32 من كأس مصر

وبدأ البنك الاهلي مباراة بورفؤاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب

خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، احمد مدبولي، سيد نيمار

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان، سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد ابراهيم، خالد عبد الشافى، يسري وحيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد اوفا، ياو انور.

البنك الأهلي وبورفؤاد

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد مع الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد

ويأتي طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد كالتالي:

مباريات كأس مصر

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.