كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

كأس مصر، تعادل فريق البنك الأهلي، مع نظيره بورفؤاد، سلبيا في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

بهذه النتيجة يخوض الفريقان شوطين إضافيين لحسم المتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد فى دور الـ32 من كأس مصر

وبدأ البنك الاهلي مباراة بورفؤاد على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحى 
خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب
خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، احمد مدبولي، سيد نيمار 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان، سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد ابراهيم، خالد عبد الشافى، يسري وحيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد اوفا، ياو انور.

البنك الأهلي وبورفؤاد

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد مع الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد

ويأتي طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد كالتالي:

نهائي كأس العالم للناشئين، البرتغال تتقدم على النمسا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

مباريات كأس مصر

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

