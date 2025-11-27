الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
18 حجم الخط

كأس مصر، تعادل فريق البنك الأهلي، مع نظيره بورفؤاد، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد فى دور الـ32 من كأس مصر

وبدأ البنك الاهلي مباراة بورفؤاد على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحى 
خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب
خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، احمد مدبولي، سيد نيمار 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد طارق سليمان، سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد ابراهيم، خالد عبد الشافى، يسري وحيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد اوفا، ياو انور.

البنك الأهلي وبورفؤاد

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد مع الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد

ويأتي طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد كالتالي:

القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك

قنصل مصر بجنوب أفريقيا يدعم الزمالك في مران اليوم قبل مباراة كايزر تشيفز

مباريات كأس مصر

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الاهلي بورفؤاد البنك الأهلي أمام بورفؤاد كأس مصر البنك الاهلي وبورفؤاد

مواد متعلقة

القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك

قنصل مصر بجنوب أفريقيا يدعم الزمالك في مران اليوم قبل مباراة كايزر تشيفز

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

يوفنتوس يخطف فوزا غاليا من بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

سفير الإمارات يزور عادل إمام في منزله (صور)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

المزيد
الجريدة الرسمية