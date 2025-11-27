الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو
أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بورفؤاد ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد فى دور الـ32 من كأس مصر


حيث جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحى 
خط الدفاع..أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب
خط الوسط..محمود عماد، احمد النادري، احمد مدبولي، سيد نيمار 
خط الهجوم..احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 


يجلس على مقاعد البدلاء 
احمد طارق سليمان، سعيدو  سيمبوري، محمد فتحي، محمد ابراهيم، خالد عبد الشافى، يسري وحيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد اوفا، ياو انور.

كأس مصر، يلتقي فريق البنك الأهلي نظيره بورفؤاد في الخامسة مساء اليوم الخميس في دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

البنك الأهلي وبورفؤاد

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد مع الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد

 

 

وكانت قرعة كأس مصر شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.
وضمت القرعة 32 فريقا بواقع 21 فريق دوري ممتاز و11 فريق درجة ثانية.

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32


مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات (ملعب القاهرة الدولي).

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

