أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

رحلت عن عالمنا المذيعة هبة الزياد مذيعة قناة الشمس وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على فيس بوك دون الكشف عن سبب الوفاة.

اليوم، انطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بصعيد مصر" بحضور مدبولي

تنطلق صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

نجحت رئاسة مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة في إحباط أكبر مخطط لتقسيم أراضي أملاك الدولة وبيعها بنظام التقسيط للمواطنين بطريقة غير قانونية، بعد تداول إعلانات وهمية خلال الأيام الماضية تستهدف خداع راغبي شراء الأراضي.

الأضخم منذ 3 عقود، مصرع 40 شخصا في حريق الأبراج الشاهقة بهونج كونج (فيديو)

قالت السلطات، الأربعاء، إن 40 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 45 بجروح خطرة وبقاء 279 في عداد المفقودين بعد اندلاع أشد حريق شهدته هونج كونج منذ 3 عقود في عدة أبراج سكنية شاهقة.

أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، محذرة من أمطار رعدية تضرب عدة مناطق اليوم.

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

أعرب المخرج حسام حامد عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي اختُتمت حلقاته الأربعاء، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح والتفاعل مع أحداث العمل وشخصياته.

حارب طالبان من أجل أمريكا، من هو رحمن الله لاكانوال منفذ هجوم البيت الأبيض؟ (فيديو)

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن المشتبه فيه في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا.

قهر الرجال، شاهد دموع محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام آيندهوفن (فيديو وصور)

تمالك النجم المصري محمد صلاح نفسه، وظهرت عيناه ممتلئتين بالدموع، بعد خسارة ليفربول القاسية أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 1/4 أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أستراليا تدرج الحرس الثوري في قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مواعيد مباريات اليوم في كأسي مصر والعالم للناشئين والدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها كأس مصر وكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والدوري الأوروبي.

‏ترامب: الهجوم على الحرس الوطني "عمل إرهابي" ويجب إعادة النظر في دخول الأفغان إلى أمريكا

و‌صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرض له أفراد من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية بالعمل الإرهابي، وأمر بنشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن.

تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ

رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ الإعلامية هبة الزياد مذيعة قناة الشمس وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على فيس بوك دون الكشف عن سبب الوفاة.

اللي جابوك هم من سيطيحون بك، مدحت شلبي يوجه رسالة نارية إلى حسام حسن (فيديو)

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الاجتماع الذي عقده مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

أول إجراء عقابي من أمريكا ضد المواطنين الأفغان بعد حادث واشنطن

أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن.

بحضور نجوم الفن، محمد صبحي يتسلم وسام التفرد في الإبداع الثقافي من اتحاد المبدعين العرب (صور)

في إطار رسالته الداعمة للإبداع العربي وتعزيز دوره في التنمية الثقافية المستدامة، نظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب – عضوا الأمم المتحدة احتفالية كبرى على مسرح مدينة سنبل لتكريم الفنان الكبير محمد صبحي، حيث منحه الاتحاد وسام التفرد في الإبداع الثقافي والعضوية الفخرية للاتحاد وتبعية الأمم المتحدة تقديرًا لمسيرته الاستثنائية وجهوده المستمرة في ترسيخ قيمة الفن الهادف والارتقاء بالوعي المجتمعي عبر رسالة الفن الإنسانية.

البرازيل تعتمد أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك (فيديو)

وافقت السلطات في البرازيل على أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك، في خطوة وصَفها المسؤولون بـ"التاريخية"، خصوصًا بعد أن كانت البلاد الأكثر تضررًا من المرض العام الماضي.

