"عناية الإسلام بالطفولة وحمايتهم من خطر الألعاب الإلكترونية"، موضوعات خطبة اليوم الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة تحت بعنوان: «مظاهر عناية الإسلام بالطفولة».

موضوع خطبة الجمعة الثانية

على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان "حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة وزارة الأوقاف الرقمية وذلك من خلال هذا الرابط

الأوقاف تعقد ندوة تفاعلية عبر «زووم» بالتعاون مع القومي للمرأة

وفي سياق متصل عُقدت ندوة تفاعلية عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» ضمن جهود التعاون المشترك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، بمشاركة منسقات وحدة تكافؤ الفرص بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة.

شهدت الندوة حضور رئيسة وحدة تكافؤ الفرص وأعضاء الوحدة، حيث تناولت محاور تعريفية وتطبيقية حول مفهوم تكافؤ الفرص وأهدافه، واستعرضت نماذج للأنشطة التي يمكن تنفيذها دعمًا لتحقيق هذه الأهداف داخل المديريات.

كما ناقشت الندوة آليات مواجهة التحديات التي قد تحول دون تمكين المرأة وذوي الهمم، وسبل التغلب عليها، بما يسهم في تعزيز الوعي المؤسسي، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في بيئة عمل داعمة ومنصفة.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد الدور المجتمعي للوزارة في دعم قضايا المرأة وذوي الهمم.

