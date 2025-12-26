بعد حذف بـ"طلب منها"، البنتاجون يعدل بيانه بشأن الضربات ضد "داعش" في نيجيريا

18 حجم الخط

عدل البنتاجون بيانه بشأن الضربات الجوية التي شنتها قواته على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا، ليحذف منه الادعاء بأن نيجيريا هي من طلبت تنفيذ الغارات.



وذكر البيان الأصلي الذي نشرته القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت "بناء على طلب" السلطات النيجيرية. وبعد نحو ساعة، حذفت "أفريكوم" هذه الإشارة وقالت إن الهجوم نُفذ "بالتنسيق" مع السلطات النيجيرية.

وكان البنتاجون قد أخطأ في البيان الأصلي في كتابة اسم الولاية النيجيرية التي تم استهدافها، حيث سماها "سوبوتو" قبل أن يصحح الاسم إلى "سوكوتو".

جاء بيان "أفريكوم" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال"، فجر اليوم الجمعة، قيام الولايات المتحدة بشن "ضربة قوية ومميتة" ضد عناصر تنظيم "داعش" في شمال غرب نيجيريا، وذلك ردا على المجازر التي ينفذها الإرهابيون بحق "المسيحيين الأبرياء في المقام الأول".

من جانبها، قالت الخارجية النيجيرية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن سلطات البلاد لا تزال منخرطة في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، في التصدي للتهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف"، مضيفة أن ذلك قد أدى إلى "توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف إرهابية" في شمال غرب نيجيريا.

