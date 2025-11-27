وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

18 حجم الخط

رحلت عن عالمنا المذيعة هبة الزياد مذيعة قناة الشمس وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على فيس بوك دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتب الحساب الرسمي لهبة الزياد “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله”.

ونعت الإعلامية بسمة إبراهيم، المذيعة الشابة وقالت عبر حسابها “فيس بوك”: إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويغسلها بالماء والثلج والبرد ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم أوسع لها فى قبرها مد البصر وأبدلها دار خير من دارها وأهل خير من أهلها والحقها بالصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإجعل خير أيامها يوم تلقاك يا رب العالمين".

