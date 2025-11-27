مواعيد مباريات اليوم في كأسي مصر والعالم للناشئين والدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها كأس مصر وكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والدوري الأوروبي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس مصر

سموحة × غزل المحلة - 2:30 ظهرًا | أون سبورت 1

البنك الأهلي × بورفؤاد - 5 عصرًا | أون سبورت 2

بتروجيت × وادي دجلة - 7:30 مساءً | أون سبورت 1

مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

البرازيل × إيطاليا - 2:30 عصرًا | بي إن سبورت

البرتغال × النمسا - 6 مساءً | بي إن سبورت

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن × فرايبورج - 7:45 مساءً | بي إن سبورت 8

روما × ميتييلاند - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

باوك سالونيكا × بران - 7:45 مساء | بي إن سبورت 6

بورتو × نيس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

فينورد × سلتيك - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

أستون فيلا × يونج بويز - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1

فنربخشة × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7

ليل × دينامو زغرب - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5

لودوجوريتس × سيلتا فيجو - 7:45 مساء

نوتينجهام فوريست × مالمو - 10 مساء | بي إن سبورت 2

باناثينايكوس × شتورم جراتس - 10 مساء | بي إن سبورت 7

بولونيا × ريد بول سالزبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 5

جينك × بازل - 10 مساء | بي إن سبورت 8

جو أهيد إيجلز × شتوتجارت - 10 مساء | بي إن سبورت 6

جلاسكو رينجرز × سبورتنج براجا - 10 مساء | بي إن سبورت 3

سيرفينا زافيرادا × ستيوا بوخارست - 10 مساء

ريال بيتيس × أوتريخت - 10 مساء | بي إن سبورت 4

