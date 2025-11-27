البرازيل تعتمد أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك (فيديو)

18 حجم الخط

وافقت السلطات في البرازيل على أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك، في خطوة وصَفها المسؤولون بـ"التاريخية"، خصوصًا بعد أن كانت البلاد الأكثر تضررًا من المرض العام الماضي.

وأجازت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل "أنفيسا" استخدام لقاح "بوتانتان-دي"، الذي طوره معهد "بوتانتان" في "ساو باولو"، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عامًا.



وحتى الآن، كان اللقاح الوحيد المتوافر ضد حمى الضنك في العالم هو "TAK-003" الذي يعطَى بجرعتين بفارق 3 أشهر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويسهم اللقاح الجديد الذي يعطى بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعية وتسهيلها.

وقال إسبر كالاس مدير معهد "بوتانتان"، في مؤتمر صحفي في "ساو باولو": "هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل".

وأضاف: "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".

وأوضح وزير الصحة، ألكسندر باديليا، أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة "WuXi" الصينية لتوريد نحو 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.

واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية، على مدى 8 سنوات، وحقق فاعلية نسبتها 91,6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.

وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وصداعًا وآلامًا عضلية وغثيانًا وطفحًا جلديًّا. وفي حالات نادرة، قد تكون قاتلة.

والعام الماضي، سجلت البرازيل أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف عدد الوفيات المبلغ عنها في العالم.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة "ستانفورد" ونشرت في العام 2024، أن احترار المناخ مسؤول عن 19% من حالات حمى الضنك الحالية.

