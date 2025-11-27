أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم

18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، محذرة من أمطار رعدية تضرب عدة مناطق اليوم.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من الساعة ٣ فجرًا حتى الساعة ٩ صباحًا تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وعن أماكن سقوط الأمطار، أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية على حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصة ضعيفة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح لفتت الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح نشطة على (سيوة - السلوم - مطروح).

حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

