الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، محذرة من أمطار رعدية تضرب عدة مناطق اليوم.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من الساعة ٣ فجرًا حتى الساعة ٩ صباحًا تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وعن أماكن سقوط الأمطار، أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية على حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصة ضعيفة  للأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح لفتت الأرصاد الجوية  إلى نشاط للرياح نشطة على (سيوة - السلوم - مطروح).

حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة أمطار رعدية شبورة مائية السواحل الشمالية الوجه البحرى حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس اليوم الخميس

الأكثر قراءة

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

سيطرة مفقودة وأداء باهت، سلوت يطرق أبواب الرحيل بسقوط تاريخي في دوري الأبطال

أول إجراء عقابي من أمريكا ضد المواطنين الأفغان بعد حادث واشنطن

قانون حماية المستهلك، تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية