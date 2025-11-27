تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ

18 حجم الخط

رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ الإعلامية هبة الزياد مذيعة قناة الشمس وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على فيس بوك دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتب الحساب الرسمي لهبة الزياد “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله”.

وأظهرت صفحة الإعلامية الراحلة آخر مقطع فيديو لها وهي في حالة تفاؤل وإقبال على الحياة الامر الذي يثير لغزًا عن وفاتها المفاجأة، حيث علقت قائلة:" أحب حياتي التليفزيونية".

كما ظهرت في الفيديو بكامل أناقتها واستعراض لجمالها وسط كلمات “أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم هدفك يكون أقوى وتحديه أكبر من أي هدف وضعته البارحة، واطلب من نفسك أكثر ودائمًا اضغط نفسك لتاخد أكتر لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي.. تحط أهداف على مستواك هتاخد اللي أنت فيه بس.. هتحط أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق”.

يذكر أن هبة الزياد كانت تقدم عبر برنامج "البروفيسيرة" عبر قناة الشمس.

وكانت الراحلة اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت عددَ حلقات كافٍ لبرنامجها "البروفيسرة" عبر قناة الشمس، فيما فوجئ زملاؤها بخبر وفاتها.

