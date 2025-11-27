الأضخم منذ 3 عقود، مصرع 40 شخصا في حريق الأبراج الشاهقة بهونج كونج (فيديو)
قالت السلطات، الأربعاء، إن 40 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 45 بجروح خطرة وبقاء 279 في عداد المفقودين بعد اندلاع أشد حريق شهدته هونج كونج منذ 3 عقود في عدة أبراج سكنية شاهقة.
وبعد ساعات من اندلاع الحريق في منطقة "تاي بو" بشمالي الجزيرة، لا تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من الأبراج المكونة من 32 طابقًا، ويعتقد أن هناك العديد من الأشخاص محاصرون في هذه الأبراج.
وسارع عمال الإنقاذ إلى موقع الحريق، فيما لم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج أن الشرطة ألقت القبض على 3 رجال للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل الخطأ على خلفية الحريق، لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.
وكافح رجال الإطفاء طوال الليل للوصول إلى مجمع "وانغ فوك كورت" السكني المكون من 8 أبراج بها ما يقارب 2000 وحدة سكنية.
وقال جون لي رئيس بلدية هونج كونج، للصحفيين، إن رجل إطفاء من بين الوفيات البالغ عددهم 40، وإن 29 شخصًا نقلوا إلى المستشفى.
وأضاف: "الأولوية هي إخماد الحريق وإنقاذ السكان المحاصرين. ثم تقديم الدعم للمصابين. ويلي ذلك تقديم الدعم والمساعدة في إغاثة المتضررين. وبعدها، سنفتح تحقيقا شاملا في الواقعة".
