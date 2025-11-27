بحضور نجوم الفن، محمد صبحي يتسلم وسام التفرد في الإبداع الثقافي من اتحاد المبدعين العرب (صور)

18 حجم الخط

في إطار رسالته الداعمة للإبداع العربي وتعزيز دوره في التنمية الثقافية المستدامة، نظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب – عضوا الأمم المتحدة احتفالية كبرى على مسرح مدينة سنبل لتكريم الفنان الكبير محمد صبحي، حيث منحه الاتحاد وسام التفرد في الإبداع الثقافي والعضوية الفخرية للاتحاد وتبعية الأمم المتحدة تقديرًا لمسيرته الاستثنائية وجهوده المستمرة في ترسيخ قيمة الفن الهادف والارتقاء بالوعي المجتمعي عبر رسالة الفن الإنسانية.



وشهد الحفل حضورًا واسعًا من قيادات الدولة والشخصيات العامة، من بينهم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، إلى جانب نخبة من الفنانين في مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ميرنا وليد.

وقام بتقديم الحفل كمذيعة الفنانة عضو فرقة ستوديو الممثل للإبداع داليدا حسن.



وترأس وفد اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب الدكتور أحمد نور، وشارك في مراسم التكريم الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتورة هالة عدلي حسين أمين المرأة بالاتحاد، أحمد عبد الرحمن الأمين العام المساعد لاتحاد الإعلاميين العرب، الأستاذ جاسم السميط مستشار رئيس الاتحاد بدولة الكويت.



وفي كلمته قال الدكتور أحمد نور، إن تكريم الفنان محمد صبحي هو تكريم لقيمة فنية وفكرية صنعت تأثيرًا حقيقيًا في الوعي العربي، وبصمة ثقافية مؤثرة، فحضوره الإبداعي ليس مجرد إنتاج فني، بل عملية بناء ثقافي تمتد أثرها لأجيال.. ويعتز الاتحاد بأن يضع اسمه ضمن قافلة الرواد الذين يحملون مسؤولية الإبداع كرسالة حضارية وإنسانية مستدامة وذلك من خلال منحه عضوية الاتحاد واعتماده سفيرًا له بالأمم المتحدة».



كما عبَّر الفنان محمد صبحي عن اعتزازه بهذا التكريم قائلًا، إن وسام التفرد في الإبداع الثقافي هو مسؤولية قبل أن يكون تكريمًا، أشكر اتحاد المبدعين العرب على هذا التقدير الأممي الذي أعتز به. سأظل مؤمنًا بأن الفن فعل تنموي ورساله ترتقي بالإنسان وهذا لا يتعارض مع تحقيق المتعة للجمهور».



وأكد اتحاد المبدعين العرب أن هذا التكريم يأتي ضمن إستراتيجيته المستمرة لدعم المبدعين العرب، وتسليط الضوء على النماذج المُلهمة التي تُسهم في نهضة الوعي وبناء الإنسان في المجتمعات العربية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.