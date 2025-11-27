حارب طالبان من أجل أمريكا، من هو رحمن الله لاكانوال منفذ هجوم البيت الأبيض؟ (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن المشتبه فيه في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأشارت الشبكة إلى أن المشتبه فيه دخل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

وأفادت 4 مصادر رفيعة في أجهزة إنفاذ القانون، مطلعة على التحقيق للشبكة، بأن رحمن الله لاكانوال تم تحديده كمشتبه فيه في حادث إطلاق النار.

وقال أحد أقارب المشتبه فيه في حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن رحمن الله لاكانوال خدم في الجيش الأفغاني عشر سنوات، إلى جانب قوات القوات الخاصة الأمريكية، قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وأشار القريب إلى أن لاكانوال وصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بعد سيطرة طالبان على السلطة، واستقر لاحقًا في ولاية واشنطن.

BREAKING - The National Guard shooter has been identified as Rahmanullah Lakanwal, an Afghan illegal who entered the United States under the Biden administration in 2021 and reportedly yelled “Allahu Akbar” during the attack. pic.twitter.com/h3KklqepoQ — Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 27, 2025

وكشف القريب، الذي كان يخدم مع لاكانوال ويدعم القوات الأمريكية أنه قضى جزءًا من خدمته العسكرية في قاعدة بقندهار.

وأوضح أنه أصيب أثناء الخدمة، وقال: "كنا من استهدفتهم طالبان في أفغانستان. لا أصدق أنه قد يفعل هذا".

وأشار القريب أيضًا إلى أن لاكانوال نشأ في ولاية خوست، وله زوجة وخمسة أبناء، لكنه لم يتواصل معه منذ عدة أشهر.

وكان حاكم ويست فيرجينيا باتريك موريسي قد أعلن في وقت سابق اليوم إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني، بعدما تعرضا لإطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أعلنت، أن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في واشنطن، الأربعاء.

وأفادت شرطة واشنطن، في بيان منفصل، بوقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض، وأضافت أنه تم احتجاز المشبه فيه بإطلاق النار.

وكانت المتحدثة الصحفية أعلنت إغلاق البيت الأبيض، بعد إطلاق النار بالقرب منه.



من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن عنصري الحرس المنتشر بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الجريمة في ولايات عدة، في "حالة حرجة".

بدورها أكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن إطلاق النار "متعمد" ونفذه مسلح واحد تم توقيفه.



نشر 500 عنصر إضافي

فيما كتب ترامب، الموجود في ناديه للجولف بفلوريدا، في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن عنصري الحرس الوطني المصابين "نُقلا إلى مستشفيين مختلفين وهما في حالة حرجة"، مردفًا أن مطلق النار "أُصيب أيضًا بجروح بالغة، لكنه سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا، أيًا يكن".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع بيت هيجسيث، عقب الحادثة، أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2500 جندي.

كما أضاف هيجسيث الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار: "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانًا آمنًا".

