إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

18 حجم الخط

نجحت رئاسة مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة في إحباط أكبر مخطط لتقسيم أراضي أملاك الدولة وبيعها بنظام التقسيط للمواطنين بطريقة غير قانونية، بعد تداول إعلانات وهمية خلال الأيام الماضية تستهدف خداع راغبي شراء الأراضي.

وجاء التدخل السريع تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدعم الكامل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وبمتابعة دقيقة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، الذي كلّف القيادات التنفيذية بالتحرك الفوري لموقع التعديات.

إزالة تعديات على مساحة 80 ألف متر واسترداد أملاك الدولة

وتم تشكيل حملة موسعة بقيادة طارق السمان نائب رئيس المدينة، وبمشاركة المهندس محمد مبارك رئيس الوحدة، ومحمد سمير سكرتير الوحدة، ومسؤولي التنظيم والمتابعة، وانتقلت الحملة فورًا إلى منطقة غمازة الكبرى شرق ترعة كوم أمبو، حيث تم ضبط تقسيمات وهمية لأراضي أملاك الدولة، شملت إقامة حوائط وأعمدة وصبات خرسانية بهدف تسويقها بصورة غير شرعية.

ونفّذت الحملة أعمال الإزالة وأسفرت عن إزالة 12 مخالفة متنوعة على مساحة تقارب 80 ألف متر مربع (نحو 19 فدانًا).

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في المخطط، مع فتح تحقيقات موسعة حول الإعلانات المضللة التي جرى استخدامها لتسويق الأراضي الوهمية، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الأساليب الاحتيالية.

تحذير رسمي للمواطنين من الإعلانات مجهولة المصدر

وأكدت رئاسة مركز ومدينة الصف أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، وأن حملات الإزالة والاسترداد مستمرة بجميع المناطق، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع فوضى البناء المخالف.

كما ناشدت المواطنين عدم التعامل مع أي إعلانات مجهولة المصدر تخص بيع الأراضي، وضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية قبل إتمام أي عملية شراء، حفاظًا على أموالهم ومنع وقوعهم ضحية لعمليات النصب العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.