الي جابوك هم من سيطيحون بك، مدحت شلبي يوجه رسالة نارية إلى حسام حسن (فيديو)

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الاجتماع الذي عقده مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



مدحت شلبي يوجه رسالة نارية

قال مدحت شلبي خلال تصريحات تليفزيونية إن وزير الرياضة لفت نظر حسام حسن خلال الاجتماع إلى نقطة مهمة لا يمكن الكشف عنها، مؤكدًا أنه طالبه بعدم تكرار بعض التصريحات في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجماهير هي من طالبت بتعيين حسام حسن، وهي من جاءت به إلى موقعه الحالي، وستكون هي أيضًا من يحدد بقاءه من عدمه، لأن النتائج وحدها هي الفيصل.

وأوضح أن حسام نفسه كان يردد هذا الكلام سابقًا عندما كان يظهر في البرامج.

رسالة تحذير إلى حسام حسن.. د. مدحت شلبي: الناس هي اللي جابتك مدير فني للمنتخب المصري والناس والنتائج هما اللي ممكن يطيحوا بك



وأكد شلبي أن استمرار حسام حسن مرهون بالوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الجلسة مع الوزير ورئيس الاتحاد فرضت عليه الالتزام بالحديث عن الأداء الفني فقط دون أي تصريحات جانبية في الفترة المقبلة.



وكان حسام حسن أطلق تصريحات قوية عقب فوز المنتخب على كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-0 بعد التعادل 1-1 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الدولية في الإمارات.

وقال العميد خلال تلك التصريحات إن المنتخب لا يملك سوى محمد صلاح وعمر مرموش ضمن المحترفين، بينما أكد أن مصطفى محمد يحتاج لفرصة كاملة مع نانت ليظهر بصورة أفضل.

وفي نفس السياق أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تواصلوا مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي خلال الساعات الماضية، للتأكيد على تقديرهما للاعب وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام حسن، حرص على احتواء غضب مصطفى محمد بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لمنتخب مصر عقب مباراة كاب فيردي بدورة العين الدولية الودية، وقال فيها:"منتخب مصر يضم محترفين وربع".

واختتم، أن حسام حسن شدد على تقديره لمصطفى محمد وأنه سيعتمد عليه في أمم أفريقيا، وفي النهاية أكد اللاعب للمدير الفني أنه يتفهم موقفه وتحت أمر منتخب مصر في أي وقت.

