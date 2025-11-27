البرازيل ضد إيطاليا، موعد مباراة تحديد صاحب برونزية مونديال الناشئين

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، يلتقي اليوم الخميس البرازيل ضد إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.

موعد مباراة إيطاليا ضد البرازيل

وتنطلق مباراة البرازيل وإيطاليا اليوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل أمام إيطاليا

ومن المقرر أن تذاع مباراة البرازيل وإيطاليا عبر قناة بي إن سبورتس.



كان المنتخب النمساوي تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد هذه النسخة هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

