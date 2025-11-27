الخميس 27 نوفمبر 2025
عصام كامل

سقوط الكبار، نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار علي  مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025- 2026 والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهدت الجولة سقوط الكبار برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وإنتر ميلان ومانشستر سيتي في فخ الهزيمة. 

وجاءت نتائج الجولة كاملة كالتالي.. 

 

نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 
 

أياكس 0-2 بنفيكا  

جلطة سراي 0-1 سانت جيلواز 

بودو جليمت 2-3 يوفنتوس 

نابولي 2-0 كاراباج 

أولمبيك مارسيليا 2-1 نيوكاسل 

بوروسيا دورتموند 4-0 فياريال 

تشيلسي 3-0 برشلونة  

مانشستر سيتي 0-2 باير ليفركوزن 

سلافيا براج 0-0 أتلتيك بيلباو 

بافوس 2-2 موناكو 

كوبنهاجن 3-2 كيرات 

أولمبياكوس 3-4 ريال مدريد 

سبورتنج لشبونة 3-0 كلوب بروج 

أينتراخت فرانكفورت 0-3 أتالانتا 

ليفربول 1-4 بي إس في أيندهوفن 

أتلتيكو مدريد 2-1 إنتر ميلان 

آرسنال 3-1 بايرن ميونخ  

باريس سان جيرمان 5-3 توتنهام 

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.


 

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

