جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/ 26، في النسخة الثانية من المنافسات بعد استحداث نظامها الموسم الماضي.


وشهدت مباريات الثلاثاء الماضي خسارة برشلونة أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" بثلاثة أهداف دون رد، وهزيمة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن على ملعب "الاتحاد"  بثنائية نظيفة.

 

فيما شهدت مباريات أمس الأربعاء تغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بنتيجة 4-3، وسقط ليفربول أمام آيندهوفن بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، وحقق باريس سان جيرمان الفوز على حساب توتنهام بنتيجة 5-3، وفاز أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة أمام إنتر ميلان بنتيجة 2-1.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة 


1- آرسنال، 15 نقطة.

2- باريس سان جيرمان، 12 نقطة.

3- بايرن ميونخ، 12 نقطة.

4- إنتر ميلان، 12 نقطة.

5- ريال مدريد، 12 نقطة.

6- بوروسيا دورتموند، 10 نقاط.

7- تشيلسي، 10 نقاط.

8- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

9- مانشستر سيتي، 10 نقاط.

10- أتالانتا، 10 نقاط.

11- نيوكاسل يونايتد، 9 نقاط.

12- أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.

13- ليفربول، 9 نقاط.

14- جالطة سراي، 9 نقاط.

15- آيندهوفن، 8 نقاط.

16- توتنهام، 8 نقاط.

17- باير ليفركوزن، 8 نقاط.

18- برشلونة، 7 نقاط.

19- قره باج، 7 نقاط.

20- نابولي، 7 نقاط.

21- مارسيليا، 6 نقاط.

22- يوفنتوس، 6 نقاط.

23- موناكو، 6 نقاط.

24- بافوس، 6 نقاط.

25- سانت جيلواز، 6 نقاط.

26- كلوب بروج، 4 نقاط.

27- أتلتيك بلباو، 4 نقاط.

28- آينتراخت فرانكفورت، 4 نقاط.

29- كوبنهاجن، 4 نقاط.

30- بنفيكا، 3 نقاط.

31- سلافيا براج، 3 نقاط.

32- بودو جليمت، نقطتان.

33- أولمبياكوس، نقطتان.

34- فياريال، نقطة.

35- كيرات، نقطة.

36- أياكس، بدون نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.
وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

