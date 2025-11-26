الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل الأقرب لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال

يحتضن ملعب ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان  كالتالي: 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان 

حراسة المرمى: خوان أجوستين موسو.
خط الدفاع: ماتيو روجيري، دافيد هانكو، خوسيه خيمينيز، خافي جالان.
خط الوسط: أليكس باينا، بابلو باريوس، كوكي، تياجو ألمادا.
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ألكسندر سورلوث.

تشكيل إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرا فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي.
خط الوسط: فيديريكو ديماركو، بيتار سوتشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، كارلوس أوقستو.
خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويظهر إنتر ميلان بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأولى وسجل هدفين أو أكثر في كل مواجهة، ويسعى النيراتزوري لحسم التأهل مبكرًا رغم تعثراته المحلية الأخيرة أمام ميلان ونابولي ويوفنتوس، والتي تسببت في تراجعه للمركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ويتميز أتلتيكو مدريد بحضورًا قويًا على ملعبه “ميتروبوليتانو”، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة أوروبية، وحقق عشرة انتصارات في آخر 11 مواجهة أمام جماهيره.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان 

تقام مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء  على ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

