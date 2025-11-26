الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب "كارايسكاكيس" مساء اليوم الأربعاء، مباراة ريال مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما يغيب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا
 

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ميندي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، فبخلاف السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، اكتفى الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد أولمبياكوس كيليان مبابي ريال مدريد وأولمبياكوس مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس تيبو كورتوا أولمبياكوس اليونانى

مواد متعلقة

مدرب أولمبياكوس يسخر من مبابي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

على غرار مبابي وأرنولد، ريال مدريد يقترب من صفقة مجانية

صديقة فينيسيوس تدفعه لمغادرة ريال مدريد والانضمام لهذا الفريق

بعد 7 مباريات، ريال مدريد لا يعرف طعم الفوز في اليونان قبل مواجهة أولمبياكوس

جدل حول عودة نيكو باز إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية