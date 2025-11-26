18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب "كارايسكاكيس" مساء اليوم الأربعاء، مباراة ريال مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما يغيب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ميندي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، فبخلاف السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، اكتفى الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.

