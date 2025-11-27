البرتغال والنمسا تتصارعان الليلة على كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

نهائي كأس العالم للناشئين، تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية "الدوحة"، لمتابعة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بين منتخبي البرتغال والنمسا.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة بي إن سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

وشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد هذه النسخة هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

وشهد الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين، تسجيل هدفين فقط سجلهما منتخب النمسا، بينما بقيت الشباك نظيفة في لقاء البرازيل والبرتغال بالوقت الأصلي قبل أن تحسم ركلات الترجيح عبور البرتغال.

وتأهل منتخب النمسا إلى أول نهائي في تاريخه، بعد تخطي إيطاليا في الدور قبل النهائي ليضرب موعدًا مع البرتغال في المباراة النهائية.

وحجز منتخب البرتغال مقعده في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفشل منتخب البرازيل، المتوج باللقب أربع مرات، في بلوغ النهائي للمنافسة على لقب خامس كان سيجعله يعادل الرقم القياسي المسجل باسم نيجيريا، وتعود أخر تتويجات البرازيل إلى نسخة 2019، وقبلها أعوام 1997 و1999 و2003.

