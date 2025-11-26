تشكيل ليفربول المتوقع أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول نظيره آيندهوفن مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يعتمد آرني سلوت مدرب ليفربول على الثلاثي محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو في قيادة هجوم الريدز أمام آيندهوفن وجاء التشكيل المتوقع كالتالي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آيندهوفن

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبريتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.

ويمر ليفربول بوضع عصيب، حيث يشهد تراجعًا في النتائج، ويدخل المباراة بعد هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتينجهام بثلاثية نظيفة.

ويسعى آرني سلوت مدرب الريدز في العودة للنتائج الإيجابية بدءً من المواجهة أمام آيندهوفن اليوم، والحصول على مزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز خلال ثلاث مباريات في دوري الأبطال وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك في رصيده 9 نقاط، أما خصمه آيندهوفن يملك 5 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد آيندهوفن

تنطلق مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح مواجهة من العيار الثقيل أمام آيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقف أمامه فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية الحافلة بالأرقام والإنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح

ويدخل صلاح المباراة وهو على أعتاب تحقيق رقم قياسي بارز، إذ سيصبح رابع لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى 90 مباراة في المسابقات الأوروبية.

كما يمتلك النجم المصري فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، حيث سيكون أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا دون احتساب الأدوار التمهيدية، وذلك في حال نجح في تسجيل هدفين خلال لقاء آيندهوفن.

