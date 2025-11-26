عماد النحاس يغيب عن قيادة الزوراء أمام غوا الهندي بسبب تعرض نجله لحادث

18 حجم الخط

أعلن نادي الزوراء العراقي غياب مدرب الفريق المصري عماد النحاس عن مباراة اليوم أمام غوا الهندي، إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر.

وجاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلًا جراحيًا سريعًا ورقوده في العناية المركزة، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية.



ورغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فورًا تقديرًا للظرف الإنساني الذي يمر به.

وأعلنت إدارة النادي وجميع أفراد الفريق عن تمنياتهم بالسلامة العاجلة لنجله وتمام شفائه والعودة السريعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.