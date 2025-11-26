الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

إنتر ميلان
إنتر ميلان
يحتضن ملعب ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان 

وتقام مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان 

وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصري لإذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والقناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا هي قناة “beIN Sports HD 5”.

ويظهر إنتر ميلان بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأولى وسجل هدفين أو أكثر في كل مواجهة، ويسعى النيراتزوري لحسم التأهل مبكرًا رغم تعثراته المحلية الأخيرة أمام ميلان ونابولي ويوفنتوس، والتي تسببت في تراجعه للمركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ويتميز أتلتيكو مدريد بحضورًا قويًا على ملعبه “ميتروبوليتانو”، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة أوروبية، وحقق عشرة انتصارات في آخر 11 مواجهة أمام جماهيره.

