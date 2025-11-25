موعد مباراة نهائي مونديال الناشئين بين البرتغال والنمسا والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب البرتغال نظيره النمساوي، في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة نهائي كأس العالم تحت 17 سنة

تقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للناشئين

ومن المقرر أن تنقل مباراة نهائي كأس العالم للناشئين بين البرتغال أمام النمسا، عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال تخطي البرازيل بركلات النرجيح بنتيجة 6-5 في الدور قبل النهائي بعد إنتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما فاز النمسا علي إيطاليا 2-0 بالدور ذاته.

