مونديال الناشئين، موعد مباراة المركزين الثالث والرابع بين إيطاليا والبرازيل

منتخب البرازيل للناشئين
مونديال الناشئين، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الخميس المقبل موعدا لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين بين إيطاليا والبرازيل.


وتسبق مواجهة البرازيل ضد إيطاليا لتحديد المركزين الثالث والرابع موعد إقامة المباراة النهائية بين البرتغال والنمسا .

 

موعد مباراة إيطاليا ضد البرازيل والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة البرازيل وإيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين البرازيل أمام إيطاليا عبر قناة بي إن سبورتس.

كان المنتخب النمساوي تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على ايطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الجريدة الرسمية