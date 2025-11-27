الخميس 27 نوفمبر 2025
استدعاء مجري التحريات في واقعة تحرش سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بتلاميذ في التجمع

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، مجري التحريات بواقعة سائقي أتوبيس بمدرسة خاصة لاتهامها بالاعتداء على تلاميذ والتحرش بهم بـمنطقة التجمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

سائقو أتوبيس مدرسة خاصة يتحرشن بتلاميذ بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من قبل أولياء أمور تلاميذ في مرحلة الحضانة ضد سائقين بإحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع، لاتهامهما بالتحرش بأبنائهم والاعتداء عليهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات، وتبين من صحته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

