إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم باحتجاز فتاة وتعذيبها بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لعاطل متهم باحتجاز فتاة وتعذيبها داخل شقة بمنطقة القطامية، والتعدي عليها جنسيًا وذلك لبيان مدى صحة تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأسفر احتجاز الفتاة عن قيامها بمحاولة الهروب عبر القفز من شرفة الشقة بالطابق السادس، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

كانت قوات الأمن تلقت بلاغًا بسقوط الفتاة من الطابق السادس بأحد الشقق، وبالتحريات تبين أن الشقة ملك للمتهم وأنه قام باصطحابها إلى مسكنه لممارسة الأفعال المخلة، وأنه احتجز المجني عليها واعتدى عليها على مدار 6 أيام، قبل أن تحاول الهروب بالقفز من الشرفة، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى جهات التحقيق، التي قررت حبس المتهم على ذمة القضية، مع استكمال إجراءات الطب الشرعي وسماع أقوال الجيران والشهود لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

