الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه فى الغربية

حبس
حبس
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس سيدة مقيمة بالغربية، ولها معلومات جنائية،  بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائها على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

تفاصيل القضية 

وكشفت التحريات أن  السيدة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وشراء وحدات سكنية، تأسيس شركات ومنشآت تجارية.

وقدرت قيمة الأموال التى تم غسلها بـ 40 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا، مع استمرار حملات متابعة ومكافحة جرائم غسل الأموال لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتيال على المواطنين الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين غسل 40 مليون جنيه قيمة الأموال المغسولة معلومات جنائية نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

استعجال التقرير الطبي لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التحريات لعاطل شرع في قتل زوجته بالقطامية

إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم باحتجاز فتاة وتعذيبها بالقطامية

اقتحمت الوسط الفني وجعلته ستارا، النيابة تفجر مفاجأة خلال جلسة محاكمة سارة خليفة

نص مرافعة النيابة بقضية سارة خليفة بالاتجار في المواد المخدرة

أصابها بـ 20 غرزة، نص التحريات في اعتداء عاطل على زوجته بالقطامية

نيابة غسل الأموال تجري تحقيقات موسعة في بلاغ بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

حبس عنصر إجرامي غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية