حوادث

استعجال التحريات لعاطل شرع في قتل زوجته بالقطامية

حبس متهم
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث التكميلية لعاطل متهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض بمنطقة القطامية، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلكً لكشف ملابسات الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

 

الشروع فى قتل زوجته النيابة العامة بمديرية امن القاهرة تحرر محضر بالواقعة وتولت مديرية أمن القاهرة

