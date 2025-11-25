الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
قرارات النيابة ضد عامل بتهمة أداء أعمال منافية للآداب بالطريق العام ببورسعيد

أمرت النيابة العامة، بتفريغ محتوى مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب بالطريق العام ببورسعيد، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والتحقيق مع مرتكبها.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث الجنائية والمرورية حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن، تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب بالطريق العام ببورسعيد.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

